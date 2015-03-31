Украина расширит санкции против граждан РФ, причастных к оккупации Крыма и агрессии на Донбассе
16:51, 31 марта 2015Политика
7120
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) расширит санкции против российских граждан, причастных к оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины.
Порошенко пообещал ужесточить санкции против граждан РФ, причастных к аннексии Крыма / Фото УНИАН
Об этом президент Петр Порошенко сказал журналистам во время брифинга в Черниговском национальном педагогическом университете им. Шевченко.
Читайте такжеБолее 66% украинцев одобряют санкции Запада против РФ - опрос
По его словам, "в ближайшее время появиться решения СНБО, где будут расширенные санкции против отдельных российских граждан, которые принимали активное участие в событиях во время оккупации Крыма и агрессии на востоке".
В частности, по словам Петра Порошенко, речь идет об арестах счетов и активов.
Президент подчеркнул, что эти действия проходят в полной синхронизации с Евросоюзом и США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter