Украина расширит санкции против граждан РФ, причастных к оккупации Крыма и агрессии на Донбассе

Об этом президент Петр Порошенко сказал журналистам во время брифинга в Черниговском национальном педагогическом университете им. Шевченко.

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По его словам, "в ближайшее время появиться решения СНБО, где будут расширенные санкции против отдельных российских граждан, которые принимали активное участие в событиях во время оккупации Крыма и агрессии на востоке".

В частности, по словам Петра Порошенко, речь идет об арестах счетов и активов.

Президент подчеркнул, что эти действия проходят в полной синхронизации с Евросоюзом и США.