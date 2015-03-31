Американский генерал назвал сроки нового наступления России на Донбассе

Об этом сказал американский генерал, бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк в своем выступлении на Atlantic Council, пишет Европейская правда.

"Похоже, что восстановление более широкого конфликта неизбежно, и я надеюсь, что США примут все нужные меры, чтобы это предотвратить", - отметил он.

По мнению генерала, минские договоренности работают слабо, потому что тяжелое вооружение отведено, но скрыто поблизости от границы, а Россия до сих пор продолжает оказывать помощь сепаратистам.

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По его словам, анализ различных факторов позволяет предположить, что "нового наступления российских сил следует ожидать после пасхальных праздников, но до 9 мая".

"Может быть, если союзники решат бойкотировать торжества, которые имеют для президента Путина решающее значение, он подождет", - сказал Кларк.

По его мнению, нужно уже сейчас отправить Украине оружие, чтобы она была готова к моменту наступления.

"Это не будет провокацией, но будет иметь эффект стабилизации, и мы должны сделать это сейчас", - отметил генерал.

Вместе с тем он предупредил - было бы ошибкой считать, что аппетиты Путина ограничатся лишь Украиной, и заявил о возможности нападения на страны Балтии и Польшу.

Генерал сравнил войну в Украине с войной на Балканах в 1990-х.

"Имеем в Украине ту же схему действий, что и на Балканах. И даже больше - можно вспомнить захват Польши в 1939 году по пакту Молотова-Риббентропа. Действия России в Крыму и на Донбассе напоминают действия Советского союза, когда он занял Восточную Польшу", - считает Кларк.