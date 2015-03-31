Путин может выступить на открытии 70-й юбилейной сессии Генассамблеи ООН

По словам информированных источников "Ъ", "поездка готовится", но окончательная ясность появится в начале августа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что такой вариант рассматривается. Владимир Путин трижды выступал с трибуны ООН — в 2000, 2003 и 2005 годах.

Одной из главных тем предстоящей сессии станет обсуждение предложения некоторых стран Запада ограничить право вето постоянных членов СБ ООН, в том числе России.

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О том, что "готовится поездка" Владимира Путина в Нью-Йорк в конце сентября, рассказали два источника, близких к Кремлю, и подтвердил источник, близкий к секретариату ООН.

Как ожидается, президент РФ выступит на сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая в этом году отметит свое 70-летие. Собеседники, впрочем, оговорились, что, хотя поездка предварительно и стоит в плане, окончательная ясность в этом вопросе появится лишь в начале августа.

"Все будет зависеть от международной ситуации",— сказал один из собеседников "Ъ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что возможность поездки изучается. "Окончательное решение пока не принято,— заявил он.— Посещение сессии Генассамблеи — один из рассматриваемых вариантов, и в этом смысле не так важно, юбилейная она или нет".