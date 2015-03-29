Путин написал лидерам арабских государств, что поддерживает независимость Палестины
12:15, 29 марта 2015Мир
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Путин заявил, что поддерживает создание независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.
REUTERS
Об этом говорится в его "Приветствии участникам общеарабской встречи на высшем уровне", опубликованном на сайте Кремля.
"Особое значение имеет решение проблемы Палестины, важнейшим условием которого является реализация законного права палестинского народа на создание независимого, жизнеспособного, территориально целостного государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - написал Путин, пообещав содействие России в этом вопросе.
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