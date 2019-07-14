Кнопкодавству конец: Парубий пообещал ввести сенсорную кнопку

Председатель ВР отметил, что раньше этого сделать не удалось из-за "досрочных выборов".

В ближайшее время в парламенте Украины предполагается запустить в работу специальную «сенсорную кнопку», которая не даст возможности народным депутатам голосовать за своих коллег.

Об этом в интервью «5 канала» сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, отвечая на вопрос, когда парламент Украины избавится от проблемы «кнопкодавства».

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Он отметил, что этого еще не успели сделать из-за назначенных на 21 июля внеочередных выборов в парламент, но Аппарату Верховной Рады уже поручено решить все технические вопросы, чтобы установить хотя бы сенсорную кнопку. «И я надеюсь, что Аппарат найдет все необходимые механизмы, в тот период, когда не будет сессии, - между 11 июля и первым заседанием нового созыва, чтобы этот период был максимально использован, чтобы в зале провести переоборудование», - сказал Парубий.

Председатель ВР выразил надежду, что «до конца этой каденции сенсорная кнопка и персональное голосование будет введено», и добавил, что издаст соответствующее распоряжение.

Как сообщал УНИАН, 21 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины.

Документом предлагается предусмотреть уголовную ответственность за неличное голосование в виде штрафа от 3 до 5 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а также общественные работы за депутатские прогулы.