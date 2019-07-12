Снятие депутатской неприкосновенности и уголовная ответственность за неперсональное голосование

В «Социальной справедливости» рассказали о первых инициативных законопроектах в ВРУ нового созыва

Эффективность работы украинского Парламента напрямую зависит от его открытости. А это означает, что нужно создать действенные механизмы, благодаря которым граждане смогут контролировать деятельность народных депутатов. Отменить депутатскую неприкосновенность, ввести реальное персональное голосование – так определяет первые изменения в работе Парламента нового созыва партия «Социальная справедливость».

«Открытость Парламента – это не просто хороший слоган, это обязательное требование к работе законодательного органа власти. Сколько еще можно медлить с отменой депутатской неприкосновенности? Почему вместо того, чтобы защищать интересы украинцев, нардепы заботятся о себе и своих покровителях-олигархах? Партия «Социальная справедливость» идет в ВРУ для того, чтобы положить конец безнаказанности тех, кто находится во власти», – заметила Алла Шлапак.

Она подчеркнула, что партия «Социальная справедливость» имеет намерение инициировать введение уголовной ответственности за неперсональное голосование и уже подготовила и представит на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект в первую очередь. «Такие законопроекты должны раз и навсегда упорядочить деятельность народных депутатов. Сделать их дисциплинированными и ответственными народными избранниками, которые отстаивают интересы украинцев, а не олигархических кланов», – объяснила политик.

Лидер «Социальной справедливости» убеждена, что полный контроль граждан за деятельностью депутатов будет содействовать прозрачности и открытости главного законодательного органа страны. «Необходимо,чтобы украинцы имели возможность наблюдать не только за позорными сессиями, когда в зале нет депутатов, но и за работой парламентских комитетов, согласительных советов и т. п. Нужно открыть доступ ко всему документообороту Парламента, а не только к официально опубликованным законам. Исключениями будут лишь документы, обнародование которых представляет угрозу национальной безопасности. Я уверена, что такая форма контроля будет способствовать эффективности работы как отдельных депутатов, так и Верховной Рады в целом», – подчеркнула Алла Шлапак.

По ее словам, если деятельность депутатов будет открытой и прозрачной, а сами народные избранники не будут заниматься кнопкодавством и постоянно будут отчитываться перед избирателями за свою работу, тогда эффективность украинского Парламента и качество законов будут намного выше, чем сегодня.