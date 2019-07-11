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Американская журналистка назвала пять кандидатов на пост премьер-министра Украины

15:02, 11 июля 2019
Политика
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Названы пять кандидатов на пост премьер-министра Украины / фото УНИАН

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В Facebook она написала, что Кабинет министров могут возглавить:

заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован,

директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко,

председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев,

секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк.

бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

фото Melinda Haring / Facebook

Херинг не раскрыла источник данной информации. Однако собеседники НВ на условиях анонимности подтвердили, что все перечисленные выше являются кандидатами на пост премьера. 

Кроме того, Рашкован и Витренко лайкнули соответствующий пост Херинг, а Абромавичус расшарил данную информацию в своем Twitter.

фото Айварас Абромавичус / Twitter

Ранее УНИАН сообщал, что по данным опроса, 55% респондентов считают, что будущим премьер-министром должен стать кандидат с большим опытом управления страной, 35% - ожидают новую личность, даже без опыта государственного управления.

В частности, лидерами премьерских симпатий украинцев являются соучредитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, председатель ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко и нынешний глава правительства Владимир Гройсман.

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Теги: #Украина#премьер-министр#Кабинет министров