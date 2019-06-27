Опрос показал, кого украинцы хотят видеть в кресле премьера

По данным опроса, 55% респондентов считают, что будущим премьер-министром должен стать кандидат с большим опытом управления страной, 35% - ожидают новую личность, даже без опыта государственного управления.

Лидерами премьерских симпатий украинцев являются соучредитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, председатель ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко и нынешний глава правительства Владимир Гройсман.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Премьерские» симпатии украинцев», проведенного Социологической группой «Рейтинг» 12-20 июня 2019 года.

«Среди возможных кандидатов чаще всего будущим премьер-министром респонденты видят Юрия Бойко (13%), Юлию Тимошенко (11%) и Владимира Гройсмана (10%)», - сказано в пресс-релизе по результатам опроса.

При этом Гройсман чаще хотят видеть премьером в Галиции и в центре, Бойко - на востоке и Донбассе, Тимошенко - на западе, севере, в центре и в столице.

Кроме того, 7% опрошенных видят будущим премьером председателя партии «Сила и честь» Игоря Смешко, 6% - лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, 5% - лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука, по 4% - экс-президента Петра Порошенко, председателя партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и председателя партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили, 3% - председателя Радикальной партии Олега Ляшко, по 2% - председателя партии «Объединение «Самопомич» Андрея Садового и народного депутата Александра Вилкула.

Читайте также80% украинцев считают, что высшие органы власти и должностные лица нарушают Конституцию - опрос

При этом 7% опрошенных не рассматривают ни одного из этих кандидатов, 14% - не смогли определиться с премьерскими симпатиями.

По данным опроса, 55% опрошенных считают, что будущим премьер-министром должен стать кандидат с большим опытом управления страной, в то же время 35% ожидают новую личность, даже без опыта государственного управления.

При этом чем старше респонденты, тем чаще они ожидают опытного премьер-министра. Также этот тезис больше разделяют сторонники партий «Европейская солидарность» (87%), «Батькивщина» (81%), «Оппозиционная платформа - За жизнь» (80%) и «Украинская стратегия Гройсмана» (75%). В то же время меньше поддерживают сторонники ВО «Свобода» (55%), «Голоса» (52%) и «Слуги народа» (43%).

Социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборочная совокупность - 6 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,3%.