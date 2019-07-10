В Раде решили отправить на доработку законопроект о дематюкации языка

За доработку проекта закона выступила сама его автор Ольга Богомолец.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политике проголосовал за направление на доработку законопроекта «О противодействии сквернословию» (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка) (№10414).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

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Во время обсуждения автор законопроекта, депутат от «Блока Петра Порошенко», глава Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец сама выступила за доработку законопроекта, чтобы исправить замечания Главного научно-экспертного управления Аппарата парламента к нему.

На заседании также было отмечено, что этот законопроект в любом случае «сгорает» в связи с тем, что текущий созыв парламента все равно уже не успеет его рассмотреть.

Как сообщал УНИАН, 2 июля глава Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец зарегистрировала в парламенте законопроект № 10414 "О противодействии сквернословию" (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка).

По словам автора, законодательная инициатива касается публичных лиц и СМИ и не будет касаться сферы личной жизни людей.

Законопроектом определяются понятия “сквернословие”, “публичное лицо” и алфавитный перечень слов, которые нельзя употреблять в публичном пространстве публичным лицам, который должен утвердить Кабмин.

Также документом предусмотрены административные штрафы. “Штрафы, которые будут касаться средств массовой информации, - это 10% от лицензионного сбора за выплаты по аудиотрансляции”, - сказала депутат. Она уточнила, что СМИ будут нести ответственность, в частности, если они будут ретранслировать, например, чье-то выступление, в котором есть нецензурная лексика. В отношении физических лиц предлагается применять административные штрафы в размере от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан или от 40 до 60 дней исправительных работ с отчислением части заработка.

Средства, которые будут поступать в бюджет с выплаты штрафов, будут направляться в Украинский культурный фонд — на развитие украинской культуры и украинского языка.