Яценюк заявил о единстве с президентом

Об этом Яценюк заявил в интервью телеканала ICTV, пишет Украинская правда.

"Никакой трещины между президентом и премьером нет. Последние события в стране показали, что мы идем единой командой", - заявил Яценюк.

"Что происходит в последнее время - одного отстранил, другой уволил... Когда начинаешь бороться с этой мафией, что она делает - идет искать поддержки в парламенте, СМИ, она начинает воевать персонально со мной и правительством. Это все повторения 2005 года", - отметил Яценюк.

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"Я считаю, что мы - на единственно правильном пути. ... Это последний шанс для Украины, и мы его реализуем", - подытожил он.