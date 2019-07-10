"Пустим чашу мира по кругу": новый глава Луганской ОГА помечтал о деоккупации Луганска

Своей первоочередной задачей новый глава области назвал организацию подвоза людей в районе КПВВ «Станица Луганская».

Новый глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий заявил, что после возвращения оккупированных территорий Луганской области под контроль Украины будет пущена по кругу «чаша мира».

Об этом сообщают «Новости Донбасса».

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«Вот когда вернемся в Луганск... Возьмем, помните, у индейцев трубка мира - по кругу ее пускали. А мы большую-большую чашу возьмем, все станем в большой круг и пустим ее по кругу», — сказал он.

Таким образом Комарницкий ответил на вопрос, хочет ли он объединить Луганскую область и вернуть оккупированные территории под контроль Украины.

Своей первоочередной задачей новый глава области назвал организацию подвоза людей в районе КПВВ «Станица Луганская». По его словам, через несколько дней начнет ходить автобус от деревянного моста к пункту пропуска. Предполагается, что проезд для пенсионеров и людей с инвалидностью будет бесплатным.

«Поверьте, дня три - и там автобус будет ходить», - подчеркнул Комарницкий.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что за год война на Донбассе завершится.