цей матеріал доступний українською

Зеленский надеется, что за год война на Донбассе завершится

17:59, 08 июля 2019
Война
647 0
REUTERS

Читайте такжеБоевики на Донбассе бьют из танков и артиллерии: один боец ООС погиб, трое ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время совместной с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пресс-конференции в Киеве.

«Мы предложили, чтобы «Минск» продолжился и чтобы мы решили вопрос прекращения огня, и хочется, чтобы в ближайшее время мы остановили эту войну», - заявил он.

«Я хочу надеяться, что за год у нас уже не будет этой войны», - добавил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир в Украину можно вернуть только "дипломатическим оружием".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#война#Владимир Зеленский