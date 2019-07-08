Зеленский надеется, что за год война на Донбассе завершится

Президент заявил, что выступает за продолжение Минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что за год война на Донбассе завершится.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время совместной с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пресс-конференции в Киеве.

«Мы предложили, чтобы «Минск» продолжился и чтобы мы решили вопрос прекращения огня, и хочется, чтобы в ближайшее время мы остановили эту войну», - заявил он.

«Я хочу надеяться, что за год у нас уже не будет этой войны», - добавил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир в Украину можно вернуть только "дипломатическим оружием".