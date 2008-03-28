Криль хочет стать опорой Президента

Народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), лидер политической партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ заявляет, что возглавляемая им политическая сила должна стать надежной опорой для Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

“Мы не будем бороться ни с какими партиями, мы будем отстаивать свои идеи”, - сказал И.КРИЛЬ.

По его словам, партия не стремится, чтобы В.ЮЩЕНКО стал ее почетным председателем. “Мы будем делать все, чтобы быть Президенту надежной опорой... Делить ЮЩЕНКО, я считаю, с точки зрения украинских политиков – неправильно”, – отметил депутат.

Председатель “Единого Центра” считает, что сегодня Украина стала заложницей амбиций отдельных политиков. “Мы партия Президента Виктора ЮЩЕНКО, мы поддерживаем его действия и обеспечим выполнение его программы и намерений”, - сказал И.КРИЛЬ.

В свою очередь, член Президиума партии, народный депутат Олеся ОРОБЕЦ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) отметила, что “Единый Центр” будет стремиться привлечь в свои ряды молодых политиков с европейскими взглядами. “Наша задача ориентироваться в первую очередь на гражданина Украины”, - сказала она.

Другой член Президиума “Единого Центра”, народный депутат Михаил ПОЛЯНЧИЧ (НУ-НС) заверил, что эта партия “не станет партией одного человека и экономического клана”. “В партии будут соблюдены принципы наивысшей демократии построения”, - отметил он.

По словам М.ПОЛЯНЧИЧА, “Единый Центр” будет поддерживать развитие либеральной экономики в стране и отстаивать усиление президентско-парламентской формы правления.

В свою очередь, член Президиума партии, народный депутат Виктор ТОПОЛОВ (НУ-НС) выразил надежду, что представители других политических сил станут сторонниками “Единого Центра”, поскольку их партия будет отстаивать принципы объединения страны. “Я надеюсь, что этот процесс, которому мы положили началу, будет позитивным и успешным”, - сказал он.