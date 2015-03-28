Меру пресечения экс-главе ГСЧС Бочковскому сейчас избирает Печерский суд

Судья Печерского районного суда Киева Иван Козлов удалился в совещательную комнату для решения вопроса об избрании меры пресечения бывшему председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшнее судебное заседание проходит в здании Печерского райсуда на Крещатике тогда как вчера судебное заседание по аналогичному вопросу проходило в здании суда, расположенном на улице Гайцана.

В комментарии журналистам адвокат Бочковского Игорь Федоренко заявил, что связывает появление новых четырех эпизодов обвинения с давлением, которое оказывали правоохранители на подчиненных Бочковского с целью предоставления следствию «нужных» показаний.

«Я как раз с этим связываю то, что появились новые эпизоды», - сказал Федоренко.

В частности, он напомнил о вчерашней коллегии МВД, на которой присутствовали руководители структурных подразделений ГСЧС и которых по завершении коллегии опрашивали сотрудники милиции.

Также адвокат сообщил, что вместо избрания меры пресечения в виде ареста, на котором настаивает сторона обвинения, достаточно было бы избрать Бочковскому меру пресечения в виде личного обязательства. Адвокат отметил, что такая мера требуется с учетом состояния здоровья экс-главы ГСЧС.

Читайте такжеТрое глав ГосЧС в областях подтвердили факт вымогательства - АваковКак сообщал УНИАН, Бочковскому и его заместителю Василию Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки горючего у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.

Следствие просило суд избрать им меру пресечения в виде ареста.

Вместе с тем, 27 марта Печерский районный суд Киева принял решение вернуть МВД ходатайство об аресте Бочковского в связи с отсутствием достаточного количества доказательств совершения им преступления.

Также 27 марта Печерский суд вернул МВД ходатайство об аресте Стоецкого в связи с отсутствием достаточного количества доказательств совершения преступления.

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ходатайство об аресте Бочковского было отозвано из суда в связи с необходимостью дополнить материалы дополнительными статьями обвинения.