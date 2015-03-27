Генпрокуратура предоставит новые обвинения в отношении Бочковского - Аваков

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.

"Провели рабочее совещание с генеральным прокурором. Ни у Бочковского, ни у Стоецкого нет шансов быть освобожденными за снятие обвинения со стороны ГПУ и ГСУ МВД. Доказательства коррупционных действий убедительны. На сегодняшнем заседании в Печерском суде прокуратура отозвала ходатайство об аресте для того, чтобы расширить его, пополнив дополнительными статьями обвинения и эпизодами по обвинению в коррупционных действиях, вымогательстве и тому подобное. Затем безотлагательно внести в суд дополнительные ходатайства об аресте завтра утром", - написал Аваков.

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Он отметил, что задержанные чиновники, подозреваемые в коррупции, остаются под стражей в рамках предварительной санкции следователя в порядке ст 208. Уголовно-процессуального кодекса.

Как сообщал УНИАН, Бочковскому и его бывшему заместителю Василию Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки топлива у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.

Следствие просило суд избрать иммеру пресечения в виде ареста.

Вместе с тем сегодня Печерский районный суд Киева принял решение вернуть МВД ходатайство об аресте Бочковского в связи с отсутствием достаточного количества доказательств совершения им преступления.

Также сегодня Печерский суд вернул в МВД ходатайство об аресте Стоецького в связи с отсутствием достаточного количества доказательств совершения преступления.