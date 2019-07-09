Британский журналист: страны Запада должны бы были выйти из Совета Европы после возвращения туда РФ

Журналист подчеркнул, что скандальное возвращение России в ПАСЕ «было на редкость плохим решением».

Украина должна свыкнуться с позицией, что она должна помочь себе сама, ведь Запад не может любить Украину сильнее, чем сами украинцы.

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Такое мнение в интервью "Апострофу" высразил известный британский журналист, эксперт по вопросам энергетической и кибернетической безопасности и шпионажа Эдвард Лукас.

«Основное, что должно быть сделано в Украине, должны сделать украинцы. МВФ предоставил финансовую помощь, и Украина прошла через очень тяжелый период 2014 года. Надо продолжать реформы в энергетическом секторе, критически важными являются изменения государственного управления и судопроизводства. Надо поощрять заем, чтобы были инвестиции в бизнес. Военная помощь из США – очень необходима», – отметил Лукас.

Он подчеркнул, что скандальное возвращение России в ПАСЕ «было на редкость плохим решением». «Теперь мы должны восстановиться от вреда, который понесли. Я считаю, что западные страны должны были выйти из Совета Европы после возвращения туда России. Сейчас чрезвычайно расшатаны Германия и Франция, Британия и Америка. Поэтому я даже не знаю, чем сейчас является Запад. Поэтому Украине нужно решать свои проблемы самостоятельно», – пояснил журналист.