"Работаем над решениями": в СНБО отреагировали на телемост канала Медведчука с пропагандистами РФ

Секретарь СНБО Данилюк расценивает это как очередную провокацию Кремля, на которую следует "реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк прокомментировал анонсированный телемост между украинским телеканалом Newsone и российским каналом "Россия 24".

Комментарий по этому поводу он опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Сейчас нам предлагают «соединить» внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за «прорыв» в отношениях между «братскими» народами. Прошу прекратить истерику. Особенно тех, кто за последние годы с позиции Президента способствовал усилению позиции кума Путина Медведчука в Украине", – отметил Данилюк.

По его словам, "сравнивать это недоразумение с телемостом «США-СССР» в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами – дешевая манипуляция".

Секретарь СНБО заверил, что власть готова реагировать на эту провокацию.

"Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Потому что именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями", – подчеркнул Данилюк.

Как сообщал УНИАН, главный российский пропагандист Дмитрий Киселев анонсировал на 12 июля проведение так называемого телемоста "Надо поговорить" между российским каналом «Россия 1» и украинским телеканалом NewsOne, который фактически принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку.