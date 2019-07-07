Данилюк признался, что заинтересован в премьерском кресле
23:31, 07 июля 2019Политика
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Секретарь СНБО подтвердил, что заинтересован в должности премьера.
Данилюк прокомментировал свои премьерские амбиции / фото УНИАН
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк подтвердил, что заинтересован в должности премьер-министра Украины.
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Об этом он заявил в интервью ТСН.
На вопрос журналистки, интересует ли его в перспективе должность председателя правительства, Данилюк ответил: «Не буду врать, что меня это не интересует».
Отметим, сегодня, 7 июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк вместе с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором посетили контрольный пункт въезда/выезда «Каланчак», что на админгранице с оккупированным Россией Крымом.
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