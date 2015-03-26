Bloomberg: Телевизионные аресты не искоренят коррупцию

Леонид Бершидский в своей статье под названием «Телевизионные аресты не искоренят коррупцию», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишет, что вчера, во время заседания Кабинета министров Украины на главу Службы по чрезвычайным ситуациям и его заместителя перед телекамерами надели наручники и вывели из зала, чтобы продемонстрировать всю серьезность намерений правительства искоренить коррупцию. Хотя суровые меры крайне необходимы в Украине, размер теневой экономики страны зависит не так от подобных театральных постановок, как от экономических показателей.

Чиновников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и Василия Стоецкого обвиняют в том, что они брали взятки при покупке оборудования для своей службы. Хотя украинский парламент принял законы, чтобы сделать государственные закупки более прозрачными, Министерство внутренних дел утверждает, что все руководство службы Бочковского, в том числе начальники областных ГосЧС, было вовлечено в эту схему.

Нынешнее украинское правительство пришло к власти, пообещав первым делом побороть взяточничество после восстания против коррумпированного режима бывшего президента Виктора Януковича. Теперь ему необходимо убедить кредиторов в том, что оно пытается поставить на ноги разрушающуюся экономику, в которой на теневой сектор приходится около 50 % официального объема производства. Министр финансов Наталья Яресько во время своих недавних зарубежных визитов рассказывала о том, что в Украине каждый день арестовывают от 3 до 5 коррумпированных чиновников, и что в недавно созданном Антикоррупционном бюро работает 700 человек, которые получают такую же заработную плату, как их западные коллеги.

Выбирая такой шумный, телевизионный способ борьбы с коррупцией, Украина решила последовать примеру Грузии и Польши 2000-х годов, а также перенять недавний опыт Румынии, где в этом месяце был арестован глава поддерживаемого Европейским союзом антикоррупционного бюро по обвинению во взяточничестве. Такие суровые меры по борьбе с налоговым мошенничеством в Румынии помогли выявить более 2 млрд. евро неуплаченных налогов, то есть примерно 1,1 % от объема производства. Во время этого процесса 1130 человек, в том числе бывшие чиновники, оказались за решоткой.

Тем не менее, подобные спектакли неизменно делают коррупцию намного более заметной. В прошлом году Румыния занимала 69-е место среди 174 стран, согласно индексу восприятия коррупции Transparency International, в то время как в 2013 г., до начала этой кампании, она была на 43-м месте. Польша, где также было создано Антикоррупционное бюро с широкими полномочиями, о котором много говорили, и которая сделала все возможное, чтобы аресты стали публичными, также смогла убедить своих граждан в том, что в стране есть проблемы со взяточничеством: в 2013 г. 82 % польских респондентов, участвовавших в опросе «Евробарометра», сказали, что коррупция широко распространена в их стране, и 92 % сказали, что давать взятки чиновникам – это самый простой способ получить некоторые государственные услуги.

Но могут ли такие методы помочь уменьшить теневой сектор экономики? Этого нельзя сказать с уверенностью.

При оценке теневой экономики стран чаще всего используется методология, разработанная Фридрихом Шнайдером из Университета Йоханнеса Кеплера в городе Линц, Австрия. Она помогает делать выводы о значительной части теневой экономики – незадекларированной работе, за которую платят наличными, и неточные отчеты о доходах, что может быть результатом коррупции – на основе ряда официальных показателей. Я сравнил данные, полученные Шнайдером и консалтинговой компанией AT Kearney (с помощью Шнайдера) для европейских стран в 2003 и 2013 гг. (последний год, за который такие данные доступны), и обнаружил, что за 10 лет процент теневой экономики по отношению к ВВП сократился во всех странах:

В Румынии произошло резкое сокращение, почти на 6 %, еще до начала нашумевшей кампании по борьбе с коррупцией. Возможно, это произошло потому, что начальный уровень был одним из самых высоких в Европе: в Болгарии и странах Балтии, где теневая экономика была очень развитой в 2003 г., также было относительно большое сокращение. В целом, однако, масштабы теневой экономики в Европе уменьшались примерно с одинаковой скоростью. При этом ни одно правительство не может утверждать, что его политика оказалась более успешной, чем политика соседних стран.

Это может быть связано с тем, что размер теневой экономики в значительной мере связан с показателями ВВП на душу населения: в 2013 г. коэффициент корреляции составлял -0,87. Чем страна богаче, тем меньше её теневая экономика с точки зрения доли ВВП. В некоторых из своих работ Шнайдер предположил, что чем больше страна процветает в экономическом плане, тем меньше у ее народа необходимости обогащать теневую экономику своими доходами. Это объяснение хорошо подходит также и в отношении взяток.

Бессмысленно делать зарплату сотрудников Антикоррупционного бюро высокой, когда другие государственные служащие официально почти ничего не делают и получают большую часть своих доходов со взяток или благодаря коррупционным схемам, как это слишком часто бывает в Украине. Телевизионные аресты, вероятно, менее полезны для сокращения масштабов теневой экономики, чем дерегуляция, предусматривающая сокращение количества государственных услуг, за которые можно брать взятки. Греция недавно предложила, чтобы домохозяйки и туристы следили за предпринимателями, которые уклоняются от уплаты налогов. Но гораздо лучше было бы сделать уровень налогообложения таким, чтобы эти предприятия могли выживать.

В конце концов, незначительное регулирование и повышение благосостояния – это лучший способ заставить граждан быть более законопослушными. Театрализация действий правоохранительных органов вряд ли поможет достичь этой цели.