"Личная позиция Богдана": Стефанчук отреагировал на идею о русском языке для Донбасса

Представитель президента в Раде напомнил, что заявление Богдана не коррелируется с программой партии.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что слова главы Офиса президента Андрея Богдана о русском языке для Донбасса нужно трактовать как его личное мнение.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

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«Это однозначно, мне кажется, следует трактовать как личную позицию Андрея Богдана, так как она не совсем коррелируется с тем, что заявлено в программе нашей партии. Так как для нас определяющим является положение статьи 10 Конституции Украины, в соответствии с которой единственным государственным языком Украины является украинский язык», - сказал Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Донецкой и Луганской областей.