В СНБО оценили вероятность встречи Зеленского и Путина

У Путина есть свое понимание, картина ожиданий, есть понимание и у Зеленского, говорит секретарь СНБО.

Секретарь СНБО Александр Данилюк считает реальной встречу между президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

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По его мнению, "никто не верит, что они (лидеры Украины и РФ, – Ред.) встретятся и решат все проблемы". Об этом Данилюк рассказал в интервью LB.ua.

"Но заложников и военнопленных нужно увольнять. А через внешнее влияние, как показал опыт, это не работает. Будем пробовать новые механизмы", - сказал он.

Данилюк не исключает, что сейчас переговоры Киева и Москвы выгодные последней, "поскольку там происходят свои внутренние процессы, сказывается влияние санкций".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе РФ Владимиру Путину с требованием вернуть захваченных в плен в районе Керченского пролива украинских моряков.