Президент подписал закон о содействии в трудоустройстве переселенцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Закон №245-VIII от 5 марта содержит ряд мероприятий содействия занятости внутренне перемещенных лиц.

Мероприятия содействия занятости вводятся для таких лиц из числа зарегистрированных безработных.

Согласно Закону, за трудоустройство лиц, которые переехали с временно оккупированной территории, зоны проведения антитеррористической операции или чрезвычайной ситуации работодателям предоставляется компенсация расходов на оплату труда таких лиц продолжительностью до 6 месяцев, а в зависимости от ситуации на рынке труда региона - до 12 месяцев.

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При этом на работодателя возлагается обязанность обеспечить занятость таких лиц в течение периода, вдвое большего, чем выплата компенсации.

Также Законом предусмотрено предоставлять зарегистрированному безработному компенсацию расходов на переезд к местности, где они будут работать, и расходов на прохождение медицинского или наркологического осмотра, если это необходимо для трудоустройства.

Расширен перечень лиц, которые имеют право на получение ваучера для поддержания конкурентоспособности путем переподготовки, специализации, повышения квалификации по профессиям и специальностям для приоритетных видов экономической деятельности. Ряд категорий граждан получили право на такой ваучер, независимо от достижения 45 лет.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты внутренне перемещенных лиц» (регистрационный номер 1496).