С Донбасса и Крыма переселили более 800 тысяч человек – ГСЧС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая.

Она напомнила, что с июня в Украине функционирует Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории.

"На сегодняшний день, благодаря работе Межведомственного координационного штаба и региональных штабов, других регионов Украины было переселено 802 тыс. 625 человек", - сказала Быстрая и добавила, что это 463 тыс. 931 семья, в которых 142 тыс. 291 ребенок и 368 тыс. 743 инвалидов и лиц пожилого возраста.

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Спикер отметила, что наибольшее количество переселенцев размещено в Харьковской области - 155 тыс., в Луганской - 151 тыс., Донецкой - почти 104 тыс., Днепропетровской - 82 тыс., Запорожской - 60,5 тыс., Киевской - почти 36 тыс. и в городе Киев - 39 тыс. лиц.

В то же время, наименьшее количество расселенных - в Тернопольской и Черновицкой областях - около 2,5 тыс. лиц, Ивано-Франковской - более 3 тыс. человек, в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях размещено примерно по 3,5 тыс. человек.