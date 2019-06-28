Американские конгрессмены приедут в Киев, чтобы пообщаться с Зеленским

В Украине, кроме встречи с президентом конгрессмены также планируют пообщаться с украинскими активистами – борцами против коррупции и представителями неправительственных организаций, которые продвигают демократию в стране.

На следующей неделе делегация из пяти конгрессменов США планирует посетить Украину.

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Визит станет знаком поддержки демократии в Европе перед лицом российской агрессии, говорится на официальной странице главы делегации и лидера большинства Палаты представителей США Стени Гоера, передает “Голос Америки”.

"Мы должны серьезно относиться к угрозам демократии изнутри и извне. Мы не позволим российской агрессии продвигаться бесконтрольно и мы должны работать вместе, чтобы укрепить наши основополагающие демократические учреждения", - заявляет конгрессмен.

В Украине, кроме встречи с президентом Владимиром Зеленским, конгрессмены также планируют пообщаться с украинскими активистами – борцами против коррупции и представителями неправительственных организаций, которые продвигают демократию в стране.

"Делегация также обсудит чрезвычайно важные вопросы энергобезопасности с главой "Нафтогаза" Андреем Коболєвим. К тому же, делегация посетит Бабий Яр – место массового убийства евреев во времена Холокоста и возложит цветы на Майдане в память о погибших протестующих", - говорится на странице конгрессмена.

"Соединенные Штаты вместе с нашими европейскими союзниками поддерживают демократию, - говорит Гоер. – Эта делегация обратится с четким посланием нашим союзникам, что Соединенные Штаты привержены НАТО и принципу коллективной обороны".

I look forward to leading a Congressional delegation visit to Denmark, Ukraine, Hungary, and Luxembourg in the days ahead to reaffirm the importance of the NATO alliance and the United States's strong support for democracy in Europe. Learn more here: https://t.co/MxoZe6AgEy — Steny Hoyer (@LeaderHoyer) 27 июня 2019 г.

В рамках европейского турне, кроме Украины, конгрессмены посетят Данию, Венгрию и Люксембург.