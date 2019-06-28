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Американские конгрессмены приедут в Киев, чтобы пообщаться с Зеленским

16:12, 28 июня 2019
Политика
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Стени Гоер / REUTERS

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Визит станет знаком поддержки демократии в Европе перед лицом российской агрессии, говорится на официальной странице главы делегации и лидера большинства Палаты представителей США Стени Гоера, передает “Голос Америки”.

"Мы должны серьезно относиться к угрозам демократии изнутри и извне. Мы не позволим российской агрессии продвигаться бесконтрольно и мы должны работать вместе, чтобы укрепить наши основополагающие демократические учреждения", - заявляет конгрессмен.

В Украине, кроме встречи с президентом Владимиром Зеленским, конгрессмены также планируют пообщаться с украинскими активистами – борцами против коррупции и представителями неправительственных организаций, которые продвигают демократию в стране.

"Делегация также обсудит чрезвычайно важные вопросы энергобезопасности с главой "Нафтогаза" Андреем Коболєвим. К тому же, делегация посетит Бабий Яр – место массового убийства евреев во времена Холокоста и возложит цветы на Майдане в память о погибших протестующих", - говорится на странице конгрессмена.

"Соединенные Штаты вместе с нашими европейскими союзниками поддерживают демократию, - говорит Гоер. – Эта делегация обратится с четким посланием нашим союзникам, что Соединенные Штаты привержены НАТО и принципу коллективной обороны".

В рамках европейского турне, кроме Украины, конгрессмены посетят Данию, Венгрию и Люксембург.

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Теги: #Конгресс США#Владимир Зеленский