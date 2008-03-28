Тимошенко о Ющенко и Балоге

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не считает полезным делегирование Президентом своих полномочий руководителю своего Секретариата.

Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1», комментируя высказывание Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА высказывает позицию главы государства.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «такие сентенции сложно понять. Президент есть Президент, и он должен действовать так, как он считает, будет лучше для страны». По ее мнению, глава государства должен своевременно избавляться от тех советников, которые могут завести ситуацию в тупик.

«Я не думаю, что такое делегирование полномочий полезно для Президента, и я все сделаю для того, чтобы это не было реальностью», - подчеркнула премьер.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что Президент имеет право самостоятельно формировать свою команду, и добавила, что правительство работает, и ей «безразлично, на какую сторону, у них повернута кепка». «Я не помню, чтобы я высказывалась, что кто-то мешает. Мы просто работаем. Я не знаю, кто мешает, не знаю, кто какие планы строит, или создает интриги», - подчеркнула она.

Между тем, по ее мнению, секретариаты Кабмина и Президента должны работать незаметно для страны. «Секретариат, это работающий орган, и он является полезным и эффективным для каждого руководителя, если его, кроме руководителя, никто не замечает. Поэтому я хотела бы, чтобы Президент находил нормальную гармонию с правительством, я – с Президентом, а не с Секретариатом», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.