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Зеленский собирает брифинг на Банковой

14:24, 27 июня 2019
Политика
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Владимир Зеленский / REUTERS

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Об этом сообщает Офис президента Украины в Facebook. "В четверг, 27 июня, в 16:30 состоится брифинг президента Украины Владимира Зеленского. Место проведения: пресс-центр Офиса президента, ул. Банковая, 11", - говорится в сообщении.

Ранее опрос, проведенный Соцгруппой "Рейтинг", показал, что самый высокий уровень доверия граждан среди политиков имеет президент Украины Владимир Зеленский.

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Теги: #брифинг#Владимир Зеленский