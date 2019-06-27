Зеленский собирает брифинг на Банковой

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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 июня, в 16:30 проведет брифинг на Банковой в Киеве.

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Об этом сообщает Офис президента Украины в Facebook. "В четверг, 27 июня, в 16:30 состоится брифинг президента Украины Владимира Зеленского. Место проведения: пресс-центр Офиса президента, ул. Банковая, 11", - говорится в сообщении.

Ранее опрос, проведенный Соцгруппой "Рейтинг", показал, что самый высокий уровень доверия граждан среди политиков имеет президент Украины Владимир Зеленский.