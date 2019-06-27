Украинцы назвали политика, которому доверяют больше всех - опрос

Самые высокие показатели доверия к президенту Владимиру Зеленскому социологи зафиксировали на юге и востоке Украины - более 70%.

Самый высокий уровень доверия граждан среди политиков у президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Премьерские» симпатии украинцев», проведенного Социологической группой «Рейтинг» 12-20 июня 2019 года.

По данным опроса, Зеленскому доверяют 63% респондентов, не доверяют - 25%. Он имеет самые высокие показатели доверия на юге и востоке страны (более 70%). В центре, на западе, севере, в Харьковской области и на Донбассе ему доверяют около двух третей опрошенных, в Галиции и в столице - около 50%.

Лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку доверяют 24% опрошенных, не доверяют - 57%, председателю партии «Гражданская позиция» Анатолию Гриценко доверяют 22%, не доверяют - 62%, лидеру партии «Сила и честь» Игорю Смешко - 21% и 49%, соответственно, соучредителю партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрию Бойко - 21% и 62%, председателю ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко - 19% и 74%, премьер-министру Владимиру Гройсману - 19% и 72%, председателю партии «Объединение «Самопомич», мэру Львова Андрею Садовому - 14% и 65%, экс-президенту Петру Порошенко - 14% и 81%, председателю Радикальной партии Олегу Ляшко - 12% и 80%, председателю партии «Движение новых сил» Миеаилу Саакашвили - 11% и 75%.

Читайте такжеОпрос показал, кого украинцы хотят видеть в кресле премьера

Как отмечают социологи, в уровне доверия к Вакарчуку, Садовому, Порошенко не наблюдается особых различий в разных возрастных группах. Зато Зеленскому больше доверяет молодежь, а Гриценко, Смешко, Бойко, Тимошенко, Гройсману и Ляшко чаще доверяют старшие респонденты.

По данным опроса, Вакарчуку больше всего доверяют в Галиции - 52%, относительно высокие показатели у него также зафиксированы на западе, севере, в центре и в Киеве. Подобная ситуация и с показателями доверия у Гриценко, в то же время последнему в сравнении несколько меньше доверяют в Киеве.

Смешко больше всего доверяют жители Галиции, западных, центральных и северных областей, Бойко - на востоке, в Харьковской области и на Донбассе, Гройсману - в Галиции и в центре, Тимошенко - в центре, Садовому, Порошенко Саакашвили - в Галиции, Ляшко - на севере.