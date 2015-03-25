Федерализация Украины не имеет смысла, считают в Венецианской комиссии

Об этом заявил президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио в своем выступлении на конгрессе местных и региональных властей Европы, пишет Европейская правда.

"Мы говорим о децентрализации, а не о федерализации. Федерализм как система хорошо функционирует в некоторых странах, однако в случае Украины нет смысла двигаться от высокоцентрализованного государства к федерализму", - отметил он.

Более того, по его словам, федерализацию Украины запрещает ее основной закон, и эту часть конституции изменить крайне трудно.

Читайте такжеИталия готова делиться с Украиной опытом в децентрализации власти

"Я не думаю, что предложение принять поправку, которая бы признавала Украину федеративным государством, найдет много поддержки", - отметил Букиккио.

По его мнению, опасения относительно того, что децентрализация Украины приведет к ее распаду, безосновательны.

"Она не ведет к сепаратизму. Скорее, она является альтернативой сепаратизма", - отметил Букиккио.

По его словам, потребность децентрализации в Украине назревала давно, а не является ответом на вызовы, связанные с событиями на Донбассе.

Председатель "Венецианки" привел успешные примеры реализации сценария децентрализации, это: Альто Адиге, Южный Тироль и Испания в годы диктатуры Франко.