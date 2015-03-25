Коломойский и в дальнейшем будет прилагать усилия для борьбы с сепаратизмом на Днепропетровщине - Парубий

Об этом он сказал УНИАН, комментируя удовлетворение президентом Украины Петром Порошенко просьбы Коломойского об отставке с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

Парубий отметил, что Днепропетровская область за последний год прошла очень много испытаний и необходимо отдать должное Коломойскому, который сделал много для того, чтобы область смогла “показать отпор боевикам и диверсантам”.

“Я убежден, что самые тяжелые времена прошли”, - сказал первый заместитель председателя ВР и выразил уверенность, что Днепропетровская область, как была, так и останется “бастионом” в борьбе с сепаратизмом.

Читайте такжеЕще один заместитель Коломойского Олейник уходит в отставку

Парубий также выразил мнение, что Коломойский, “независимо от того, на какой должности он будет находиться, вне должностей, будет и дальше прилагать максимум усилий для того, чтобы скреплять область”.

“Я считаю, что совместными усилиями мы ситуацию в Днепропетровске, как и в других областях, не только удержим, а она и останется плацдармом борьбы за единую Украину”, - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, президент удовлетворил просьбу Коломойского об отставке с должности председателя Днепропетровской ОГА.

По информации пресс-службы президента, «Порошенко удовлетворил просьбу Игоря Коломойского об отставке с должности Днепропетровской областной государственной администрации. Соответствующий указ глава государства подписал во время встречи с ним».

Также пресс-служба сообщает, что «президент подчеркнул, что Днепропетровщина должна оставаться надежным защитным рубежом на востоке Украины: «мы должны обеспечить мир, стабильность и спокойствие. Днепропетровщина должна оставаться бастионом на востоке Украины, защищать мир и спокойствие граждан».

В.о. председателя Днепропетровской ОГА будет назначен Валентин Резниченко.