Тимошенко возглавит список кандидатов в депутаты Киевсовета

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена возглавить список кандидатов в депутаты Киевского городского совета от БЮТ. Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1».

«Я для себя приняла уже окончательное решение, что обязательно возглавлю список кандидатов в депутаты в Киевсовет. Это не вопрос того, что мне сейчас не хватает еще должности депутата горсовета. Это – демонстрация ответственности перед Киевом за качество списка, за каждого депутата, за решения, которые принимаются», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, это решение будет свидетельствовать об уровне ее личной ответственности перед киевлянами, которые оказывают ей наибольшую поддержку. «Мне очень нравится такой факт: если Маргарет ТЕТЧЕР ощущала хотя бы небольшое сомнение в том, что общественность поддерживает ее реформы, то она сама объявляла досрочные выборы, чтобы общество высказало уровень доверия к проводимым ею реформам», - пояснила премьер.

«Я пойду ради того, чтобы продемонстрировать ответственность и последовательность нашей политики», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.