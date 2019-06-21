В Кремле прокомментировали вопрос обмена заложниками

В Кремле заявили, что в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ "требуется терпение".

В Кремле заявили, что в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией "требуется терпение".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте такжеУкраинский вопрос. Как Путин Украину с россиянами обсуждал

«Путин действительно говорил, что такой разговор (об обмене) ведется. Готовность с российской стороны есть. Очень важно, чтобы эта готовность встречала взаимность с украинской стороны. Мы слышали определенные заявления из Киева о том, что там тоже есть понимание необходимости продвижения в этой области», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, когда может произойти обмен и возможно ли это до внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, назначенных на 21 липня.

«Здесь потребуется двухсторонняя работа, которая не может быть открытой и публичной. В данном случае нужно набраться терпения», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 20 июня президент РФ Владимир Путин впервые заявил о возможности обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Он заявил, что этот вопрос всегда был в поле внимания Кремля, и добавил, что вопрос обмена "совсем недавно" поднимал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук по поручению экс-президента Украины Петра Порошенко, а позже – "самостоятельно".