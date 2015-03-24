Круглый стол «Украина vs Россия: информационная война»
26 марта (четверг) 2015 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Украина vs Россия: информационная война».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Соорганизатор круглого стола – Фонд «Мир и порядок»
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Что важнее в условиях войны: свобода слова или информационная безопасность?
Насколько сильна российская пропаганда внутри Украины?
Информационная оккупация: потеряла ли Украина безвозвратно симпатии жителей Крыма и Донбасса?
Проигрывает ли Украина информационную войну в головах европейцев?
Способна ли Украина вести контрпропаганду и борьбу за умы российских граждан?
Участники круглого стола:
ЮРИЙ СТЕЦЬ, министр информационной политики Украины.
ВсЕВОЛОД КОЖЕМЯКО, волонтер, бизнесмен, руководитель Фонда «Мир и порядок»
ДМИТРИЙ ТЫМЧУК, народный депутат, руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление».
ВИКТОРИЯ СЮМАР, народный депутат, глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики
АНДРЕЙ КУЛИКОВ, эксперт по средствам массовой информации, журналист
ОЛЕГ БАЗАР, главный редактор информационного портала LB.ua
Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)