Круглый стол «Украина vs Россия: информационная война»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Соорганизатор круглого стола – Фонд «Мир и порядок»



Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Что важнее в условиях войны: свобода слова или информационная безопасность?

Насколько сильна российская пропаганда внутри Украины?

Информационная оккупация: потеряла ли Украина безвозвратно симпатии жителей Крыма и Донбасса?

Проигрывает ли Украина информационную войну в головах европейцев?

Способна ли Украина вести контрпропаганду и борьбу за умы российских граждан?

Участники круглого стола:

ЮРИЙ СТЕЦЬ, министр информационной политики Украины.

ВсЕВОЛОД КОЖЕМЯКО, волонтер, бизнесмен, руководитель Фонда «Мир и порядок»

ДМИТРИЙ ТЫМЧУК, народный депутат, руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление».

ВИКТОРИЯ СЮМАР, народный депутат, глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики

АНДРЕЙ КУЛИКОВ, эксперт по средствам массовой информации, журналист

ОЛЕГ БАЗАР, главный редактор информационного портала LB.ua

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

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Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)