На Банковой объяснили, почему Зеленский отменил 161 указ предыдущих президентов

Спикер президента подчеркнула, что одним из приоритетов главы государства является дерегулирование и создание благоприятных условий для ведения бизнеса.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил 161 указ предыдущих президентов, потому что они "мешали бизнесу работать".

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Читайте такжеЗеленский: Кодекс законов о труде "безнадежно устарел", а Жилищный кодекс - "это трэш"

"Дерегуляция и создание благоприятных условий для ведения бизнеса являются одним из приоритетов команды президента. Сегодня он отменил ряд требований, которые мешали бизнесу работать. Это 161 указ. Из ключевого. С сегодняшнего дня отменен штраф в пятикратном размере неоприходованной суммы за нарушение кассовой дисциплины", - заявила Мендель.

"И второе. Отменен минимальный размер оплаты услуг нотариусов. Теперь нотариусам можно будет платить меньше 1% от стоимости недвижимости. Рынок нотариальных услуг является очень конкурентным, а наличие такого "бонуса" его искажало и приводило к возникновению "серого" рынка, когда какая-то часть платежа возвращается клиенту "под столом". Стоимость оформления операций с недвижимостью теперь снизится", - заявила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда приложит максимум усилий, чтобы за 3-4 года Украина вошла в ТОП-10 рейтинга Doing Business.