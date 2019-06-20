Зеленский пообещал предоставить план о преодолении коррупции в судебной системе в ближайшее время

Действующей судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы, заявил Зеленский.

В ближайшее время будет представлен план о преодолении коррупции в судебной системе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на встрече с представителями бизнеса в Киеве.

«Я понимаю и уважаю независимость судей, но действующей судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы. То есть реформа последних лет не была успешной. Наша команда готовит план преодоления коррупции в судах, и в ближайшее время мы отдельно его представим. Начнем с запуска антикоррупционного суда», - заявил он.