Зеленский пообещал предоставить план о преодолении коррупции в судебной системе в ближайшее время
16:23, 20 июня 2019Политика
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Действующей судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы, заявил Зеленский.
В ближайшее время мы представим план о преодолении коррупции в судебной системе, заявил президент / фото УНИАН
В ближайшее время будет представлен план о преодолении коррупции в судебной системе.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на встрече с представителями бизнеса в Киеве.
«Я понимаю и уважаю независимость судей, но действующей судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы. То есть реформа последних лет не была успешной. Наша команда готовит план преодоления коррупции в судах, и в ближайшее время мы отдельно его представим. Начнем с запуска антикоррупционного суда», - заявил он.
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