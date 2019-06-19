СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела MH17

Служба безопасности Украины объявила о подозрении четырем фигурантам дела о сбитии самолета рейса MH17 в небе над Донецкой областью летом 2014 года.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ. "Следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины по уголовному производству, зарегистрированному 17 июля 2014 года по факту сбития пассажирского самолета "Боинг 777"(рейс MH-17) авиакомпании "Малазийские авиалинии", что привело к гибели 298 человек, составлено сообщение о подозрении", - говорится в сообщении.

Подозрение объявлено гражданам России Игорю Гиркину и Сергею Дубинскому (в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины), а также гражданину России Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко (в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины). В СБУ добавили, что в настоящее время продолжается досудебное расследование.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к заключению, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая 2018 года стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитие рейса MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

Сегодня, 19 июня, в Нидерландах международная совместная следственная группа назвала имена первых четырех человек, причастных к сбитию самолета.

Международная совместная следственная группа считает, что подозреваемыми в сбитии самолета является российский террорист Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был руководителем «2-го отдела ГРУ ДНР", а также Харченко (позывной "Крот"), который был предводителем "разведывательного батальона" боевиков.