Порошенко похвалил новую форму для ВСУ: "очень удобная"

Новая военная форма чрезвычайно удобная, и вскоре ее получат военнослужащие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время встречи с командирами бригад и батальонов Вооруженных сил Украины в Национальном университете обороны Украины.

«Сегодня все, начиная с пищевого и заканчивая медицинским обеспечением, вещевое обеспечение (заслуга волонтеров - УНИАН). Я сегодня горжусь тем, что волонтеры подарили мне новую форму. Очень удобная. И когда говорили, что ее надо испытывать долгие часы, недели или месяцы. Не надо. Надо жить по-другому. Украинские военнослужащие получат эту форму очень быстро, она значительно лучше любых иностранных аналогов», - заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 14 марта министр обороны Степан Полторак заявил, что Министерство обороны Украины начало испытание экспериментальных образцов новой формы для военнослужащих Вооруженных сил, сшитой из специальной ткани украинского производства.

Об этом Полторак сказал во время встречи с представителями «волонтерского десанта», состоявшейся в Администрации президента. Порошенко на встрече подарили комплект этой формы.

«На сегодняшний день проводится экспериментальное ношение новой формы одежды. Она очень удобная, материал, в состав которого входит лен, соответствует всем нормам НАТО, и, самое главное, он на 30% дешевле, чем тот, что мы покупали в прошлом году, и он украинского производства», - сказал министр.

В свою очередь волонтеры сообщили главе государства, что на разработку нового образца форменной одежды с их участием понадобилось полдня.