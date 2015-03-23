Новая форма украинских патрульных будет похожа на форму полиции Нью-Йорка

Форма для одного патрульного полицейского будет стоить около $700. Об этом сегодня сообщила первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе во время посещения занятий тех, кто прошел конкурсный отбор в новую патрульную службу, передает корреспондент LB.ua.

«В комплект одежды для полицейских будет входить две рубашки, двое пар брюк, разные головные уборы, куртка на все сезоны и ботинки. Этот комплект обойдется в $700. Хочу привести пример. Когда МВД покупало форму для милиционеров в последний раз - два года назад - один комплект обошелся в $1400», - заявила Згуладзе.

«Визуально форма будет похожа на форму полиции Нью-Йорка. Визуальное восприятие очень важное, так как человек должен гордится той формой, которую он носит и чувствовать себя в ней уверенно», - добавила Згуладзе.

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По ее словам, материал формы - очень качественный. «Материал - тактический. Он быстро моется, быстро сушится. В нем никогда не жарко, никогда не холодно. В нем легко догонять преступников и задерживать их...», - сказала Згуладзе.

Напомним, МВД получило 33 тысячи заявок в новую патрульную службу Киева, которая заменит ГАИ.