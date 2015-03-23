Силы АТО освободили от боевиков более 70% территории Донбасса – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи с командирами бригад и батальонов Вооруженных сил Украины в Национальном университете обороны Украины.

«В период с 5 по 23 августа 2014 года штабом АТО было спланировано и проведено более 40 операций по освобождению территорий Луганской и Донецкой областей от незаконных вооруженных формирований и диверсионных разведывательных террористических групп», - отметил он.

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«Вооруженные силы, Нацгвардия, МВД, СБУ и пограничниками было освобождено от террористических группировок более 70% территории Луганской и Донецкой областей. Освобождено из-под контроля террористов более 100 населенных пунктов региона», - добавил Порошенко.