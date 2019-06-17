Россия должна освободить пленных моряков и других незаконно заключенных украинцев - Зеленский

Глава государства выразил благодарность президенту Франции за внимание к судьбе незаконно удерживаемых украинских граждан в РФ и на оккупированной территории.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию освободить всех незаконно заключенных и исполнить решение Международного трибунала ООН по освобождению 24 украинских военных моряков, захваченных в плен в ноябре 2018 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже.

Зеленский выразил благодарность президенту Франции за внимание к судьбе незаконно заключенных и пленных украинских граждан в РФ и на оккупированной территории. «Все они должны быть как можно быстрее освобождены», - подчеркнул президент.

«Россия также должна исполнить решение международного трибунала и вернуть 24-х украинских моряков, я в это очень верю», - добавил Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яни Капу", и катерам "Бердянськ" и "Нікополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных и судов.

25 мая суд ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ. Суд обязал Россию освободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Согласно решению суда, Россия до 25 июня должна проинформировать суд об исполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины освободить захваченные военные суда и моряков.

По словам заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, иск Украины к РФ по захвату моряков и судов будет рассматриваться по существу в отдельном арбитраже.