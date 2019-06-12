"Имеет устойчивую проукраинскую позицию": и.о. главы СБУ Баканов рассказал о российском гражданстве жены
Жена временного руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова получила российское гражданство давно и не посещала РФ с 2013 года.
Об этом говорится в официальном заявлении нового главы спецслужбы.
Баканов отметил, что осознавал возможные упреки относительно семьи, когда шел в политику, был готовым к этому и не позволит шантажировать себя. "Моя спецпроверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений относительно назначения на должность заместителя председателя СБУ и не выявила препятствий предоставления мне допуска к государственной тайне", - пояснил он.
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Со слов Баканова, его жена является украинкой, она училась в Кривом Роге, а потом поступила в вуз на территории современной РФ. После распада СССР получила паспорт гражданки той страны, в которой находилась. "Замечу, тогда были времена кардинально другие отношения между Украиной и Россией", - подчеркнул автор заявления.
Также он заявил, что более 20 лет жена живет и работает в Украине, имеет вид на постоянное жительство и оформляет украинское гражданство. "Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года", - подчеркнул Баканов и объяснил длительность процесса тем, что "мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к президенту".
Чиновник пообещал завершить процесс, "как и тысячи простых людей", которые не имеют возможности позвонить главе государства по личным вопросам. "Оксана имеет устойчивую проукраинскую позицию", - подытожил он.