"Имеет устойчивую проукраинскую позицию": и.о. главы СБУ Баканов рассказал о российском гражданстве жены

Руководитель спецслужбы обнародовал официальное заявление.

Жена временного руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова получила российское гражданство давно и не посещала РФ с 2013 года.

Об этом говорится в официальном заявлении нового главы спецслужбы.

Баканов отметил, что осознавал возможные упреки относительно семьи, когда шел в политику, был готовым к этому и не позволит шантажировать себя. "Моя спецпроверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений относительно назначения на должность заместителя председателя СБУ и не выявила препятствий предоставления мне допуска к государственной тайне", - пояснил он.

Читайте такжеВ АП объяснили, зачем Баканову дали звание лейтенанта

Со слов Баканова, его жена является украинкой, она училась в Кривом Роге, а потом поступила в вуз на территории современной РФ. После распада СССР получила паспорт гражданки той страны, в которой находилась. "Замечу, тогда были времена кардинально другие отношения между Украиной и Россией", - подчеркнул автор заявления.

Также он заявил, что более 20 лет жена живет и работает в Украине, имеет вид на постоянное жительство и оформляет украинское гражданство. "Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года", - подчеркнул Баканов и объяснил длительность процесса тем, что "мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к президенту".

Чиновник пообещал завершить процесс, "как и тысячи простых людей", которые не имеют возможности позвонить главе государства по личным вопросам. "Оксана имеет устойчивую проукраинскую позицию", - подытожил он.