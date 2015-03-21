Порошенко подписал закон об обеспечении оружием украинских миротворцев

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Законом регулируются вопросы оснащения украинского национального персонала, участвующего в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, огнестрельным (стрелковым) оружием и боеприпасами к нему в соответствии с предложениями международных организаций в сфере безопасности.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Верховная Рада разрешила обеспечивать оружием украинских военных, которые принимают участие в международных миротворческих операциях.

Это предусмотрено принятым правительственным законом №2081 о внесении изменения в ст. 1 закона "Об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности" (относительно обеспечения украинского национального персонала (УНП), который участвует в международных операциях по поддержанию мира и безопасности (МОПМБ), огнестрельным (стрелковым) оружием и боеприпасами).

Законом устанавливается, что национальный персонал - это отдельные военнослужащие ВСУ, других воинских формирований, лица начальственного и рядового состава органов внутренних дел и других государственных органов, которые могут оснащаться огнестрельным (стрелковым) оружием и боеприпасами к нему, в соответствии с предложениями международных организаций в сфере безопасности, а также работники ВСУ, других воинских формирований, государственных органов и учреждений Украины, которые направляются Украиной для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности и не входят в состав национального контингента.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан Министерством обороны для нормирования оснащения украинского национального персонала огнестрельным (стрелковым) оружием и боеприпасами к нему в соответствии с предложениями международных организаций в сфере безопасности.

Отмечается, что необходимость такого оснащения обусловливается характером задач и назначений, которые выполняют украинские военнослужащие в МОПМБ, в первую очередь в Исламской Республике Афганистан.

«Среди 48 стран - контрибьюторов операции НАТО в Афганистане только представители УНП не обеспечены упомянутыми средствами, что вызывает непонимание среди партнеров. В то же время, в соответствии со стандартными операционными процедурами этой операции, военнослужащие всех стран - партнеров операции должны быть обеспечены национальным огнестрельным (стрелковым) оружием и боеприпасами к нему для самозащиты», - говорится в пояснительной записке.