Кнопкодавы, гречкосеи и реформаторы: составлен рейтинг добропорядочности нардепов

По версии ЧЕСНО, среди лидеров добродетели - нардепы от "Самопомочи".

Общественное движение ЧЕСНО провело оценивание работы народных депутатов 8-го созыва и определило наиболее и наименее добродетельных парламентариев.

Об этом говорится в сообщении на сайте движения.

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Отмечается, что анализ проводился по шести критериям: кнопкодавство, прогульничество, поддержка антидемократических инициатив, гречкосейство и фигурирование в антикоррупционных расследованиях, а также голосование за политические реформы.

Наиболее добродетельными нардепами стали: Сергей Соболев, Алена Шкрум, Алексей Рябчин ("Батькивщина"), Наталья Новак, Оксана Юринец (БПП "Солидарность"), Лев Пидлесецкий, Александр Данченко, Любомир Зубач, Олег Лаврик, Александр Опанасенко, Татьяна Острикова, Ирина Подоляк, Анна Романова, Роман Семенуха, Руслан Сидорович, Алексей Скрипник, Егор Соболев ("Самопомощь"), Остап Еднак, Наталья Веселова, Светлана Залищук, Павел Кишкарь, Сергей Лещенко, Виктория Пташник, Оксана Сыроид и Виктор Чумак (внефракционные).

Вместе стем, в рейтинге самых недобропорядочных парламентариев оказались Максим Ефимов, Александр Третьяков, Олег Недава (БПП "Солидарность"), Ярослав Москаленко, Анатолий Гиршфельд, Олесь Довгий ("Воля народа"), Антон Яценко, Антон Киссе, Владимир Зубик ("Возрождение") и Александр Нечаев ("Оппозиционный блок").

Как сообщал УНИАН, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале июня, то в парламент прошли бы 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Блок Петра Порошенко" Солидарность" (" Европейская солидарность"), "Батькивщина" и "Голос".