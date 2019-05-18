Украина передала в ООН обращение Меджлиса о признании депортации крымских татар геноцидом

Обращение будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Председатель Постоянного представительства Украины в ООН Владимир Ельченко передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу обращение Меджлиса крымскотатарского народа о признании геноцидом депортации крымских татар из Крыма в 1944 году.

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Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Украины при ООН в Twitter. "Постоянный представитель Владимир Ельченко передал генсеку ООН обращение Меджлиса крымскотатарского народа к парламентам и правительствам государств-членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа". Обращение будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел призвало международное сообщество признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа.

Украинские дипломаты уверены, что признание депортации крымских татар геноцидом будет служить предотвращению в будущем совершения подобных действий в отношении любого народа.