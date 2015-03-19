Порошенко приехал поболеть на матч "Динамо" - "Эвертон" (фото)
21:08, 19 марта 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко вместе с военнослужащими из зоны АТО смотрит футбольный матч 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» Киев - «Эвертон» (Ливерпуль) на НСК «Олимпийский» в Киеве.
Порошенко приехал болеть за "Динамо" / @poroshenko
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Глава государства пригласил в ложу почетных гостей двадцать военнослужащих из зоны проведения антитеррористической операции, проходящих лечение в Военно-клиническом госпитале в Киеве. Также на футбол пришли президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма.
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Украинские воины, которых пригласил на матч Порошенко, - это, в основном, рядовой состав Вооруженных сил Украины, которые получили пулевые ранения в боевых столкновениях с врагом на Донбассе. Среди них «киборги» - военные легендарных 95-й и 79-й аэромобильной бригады, которые удерживали Донецкий аэропорт.
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