Порошенко приехал поболеть на матч "Динамо" - "Эвертон" (фото)

21:08, 19 марта 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко вместе с военнослужащими из зоны АТО смотрит футбольный матч 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» Киев - «Эвертон» (Ливерпуль) на НСК «Олимпийский» в Киеве. 

порошенко / @poroshenko

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства пригласил в ложу почетных гостей двадцать военнослужащих из зоны проведения антитеррористической операции, проходящих лечение в Военно-клиническом госпитале в Киеве. Также на футбол пришли президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма.

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Украинские воины, которых пригласил на матч Порошенко, - это, в основном, рядовой состав Вооруженных сил Украины, которые получили пулевые ранения в боевых столкновениях с врагом на Донбассе. Среди них «киборги» - военные легендарных 95-й и 79-й аэромобильной бригады, которые удерживали Донецкий аэропорт.

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