Рада в четверг примет закон о ВСК с процедурой импичмента

Парубий также надеется, что Избирательный кодекс будет принят еще на текущей сессии парламента.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассчитывает, что в четверг парламент примет закон о Временных следственных комиссиях и начнет рассмотрение проекта Избирательного кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

Спикер отметил, что завтра, 4 июня, парламент должен завершить рассмотрение законопроекта о сельскохозяйственной кооперации, а также рассмотреть законопроекты относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан и об усилении ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами.

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Парубий отметил, что ориентировочно в 13.00 планируется начать рассмотрение законопроекта «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВРУ» (№1098). По его словам, в законопроект поступили около 1000 поправок. Так, добавил председатель ВР, законопроект будет рассматриваться во вторник и среду, а в четверг около 11.00 парламент должен начать голосование указанного законопроекта.

После принятия этого закона, отметил Парубий, рекомендуется принять блок законов, которые касаются сотрудничества с Европейским Союзом. В частности, они касаются технического регулирования и гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права.

«Ориентировочно после обеда рекомендуется, чтобы мы зашли в рассмотрение проекта Избирательного кодекса № 3112-1», - сказал спикер и выразил надежду, что к этому времени будут подготовлены сравнительные таблицы по Избирательному кодексу.

Он выразил надежду, что парламент сможет еще на летней сессии принять Избирательный кодекс с открытыми списками.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы парламента начал рассмотрение более 1,6 тыс. поправок, внесенных ко второму чтению законопроекта «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВРУ» (№1098).

27 мая Парубий поручил профильному комитету немедленно подготовить для рассмотрения во втором чтении проект Избирательного кодекса, принятого в первом чтении 7 ноября 2017 года.

Законопроектом на парламентских выборах предлагается ввести систему региональных открытых списков, в каждом из 27 избирательных регионов партии подают свои списки, а избиратель голосует за одну из этих партий и по желанию - за кого-то из кандидатов, которого партия предложила в этом региональном списке. Также предлагается установить четырехпроцентный избирательный барьер.

Ко второму чтению в проект Избирательного кодекса были поданы около 4,5 тыс. поправок.