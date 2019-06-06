Рада сегодня рассмотрит вопрос увольнения Климкина, Полторака и Грицака

Депутаты также продолжат рассмотрение законопроекта о Временных следственных комиссии с положением об импичменте.

В четверг, 6 июня, Верховная Рада рассмотрит проекты постановлений об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Как сообщает ZN.ua, нардепы также продолжат рассмотрение законопроекта о Временных следственных комиссии с положением об импичменте.

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Среди прочего парламент планирует рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса Украины, а также ряд других законопроектов.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака с должности министра обороны и Грицака с должности главы СБУ.

5 июня комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороне не поддержал проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины.

Парламентский комитет по иностранным делам решил поддержать проект постановления о представление относительно увольнения главы МИД Павла Климкина.

Вместе с тем, комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение передать на рассмотрение сессионного зала парламента вопрос освобождения Василия Грицака от должности главы Службы безопасности Украины.