Трамп пригласил Зеленского в США из-за желания решить проблему Донбасса до конца каденции - дипломат

Американский президент будет ставить вопрос Донбасса, отметил дипломат.

Президент США Дональд Трамп хочет до конца своей каденции положить конец конфликту на востоке Украины.

Об этом заявил украинский дипломат Андрей Телиженко, комментируя приглашение от Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Вашингтон с официальным визитом, передает «Обозреватель».

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"Приглашение от президента США Дональда Трампа – это сигнал того, что США хотят видеть Украину в орбите союзников. Там готовят в Конгрессе законопроект о том, чтобы признать Украину ближайшим союзником США. Там хотят проявить уважение к новой власти... показать, что они готовы работать с Украиной", – пояснил дипломат.

Телиженко считает, что американский президент будет поднимать тему востока Украины и решения проблемы Донбасса.

"Трамп хочет до конца своей каденции завершить мировые конфликты, которые сейчас происходят. Один из них Донбасс – это одна из важных тем... Зеленский хочет привлечь США к этому диалогу, как и Великобританию", - пояснил он.

"А если переговоры будут успешными и будет диалог, то возможно и сам Трамп присоединится к переговорам с Путиным или представителем РФ относительно решения конфликта на Донбассе", – отметил эксперт.