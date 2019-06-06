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Трамп пригласил Зеленского в США из-за желания решить проблему Донбасса до конца каденции - дипломат

01:53, 06 июня 2019
Политика
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом заявил украинский дипломат Андрей Телиженко, комментируя приглашение от Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Вашингтон с официальным визитом, передает «Обозреватель».

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"Приглашение от президента США Дональда Трампа – это сигнал того, что США хотят видеть Украину в орбите союзников. Там готовят в Конгрессе законопроект о том, чтобы признать Украину ближайшим союзником США. Там хотят проявить уважение к новой власти... показать, что они готовы работать с Украиной", – пояснил дипломат.

Телиженко считает, что американский президент будет поднимать тему востока Украины и решения проблемы Донбасса.

"Трамп хочет до конца своей каденции завершить мировые конфликты, которые сейчас происходят. Один из них Донбасс – это одна из важных тем... Зеленский хочет привлечь США к этому диалогу, как и Великобританию", - пояснил он.

"А если переговоры будут успешными и будет диалог, то возможно и сам Трамп присоединится к переговорам с Путиным или представителем РФ относительно решения конфликта на Донбассе", – отметил эксперт.

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Теги: #Дональд Трамп#Владимир Зеленский