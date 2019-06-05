Зеленский высказался о Супрун: Слава Богу, у меня есть другой врач

В отношении и.о. министра здравоохранения президент сказал: «Слава Богу, у моей семьи другой врач», а о министре иностранных дел заметил, что профессиональный дипломат.

Президент Владимир Зеленский уверен, что среди нынешних министров есть профессионалы, но пока не определился, кого из них хотел бы видеть в новом составе правительства.

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Об этом он заявил в утреннем эфире телеканала "1 + 1". На вопрос, если бы у него была возможность формировать правительство, то кого бы он оставил, Зеленский ответил: «Это провокация, а не вопрос. Честно говоря, я не знаю их очень близко, это не моя команда, мы не прошли какое-то длительное время работы. Я уверен, что там есть профессионалы, поэтому правительство и остается сейчас работать. Я думаю, что за эти 2 месяца, до новых выборов, за 2,5 месяца до создания нового правительства, мы познакомимся поближе, и я пойму, кто из этих людей действительно способен сделать что-то новое для Украины. Потому что здесь не шаги надо (делать), здесь - прыжки».

Комментируя конкретно названных журналистом министров, в частности, и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, президент отметил: «Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, как ее называют? Слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи».

Также Зеленский сказал, что не знаком пока с министром образования Лилей Гриневич, но «слышал, что она неплохая очень».

Министра иностранных дел Павел Климкин президент назвал профессиональным специалистом. «Климкин - профессиональный дипломат. Я предлагал ему оставаться в команде, потому что у нас очень сложная международная ситуация, и он об этом знает. Но он решил уйти в политику», - сказал Зеленский.

В итоге Зеленский отметил, что «никого из них (министров - УНИАН) очень близко не знаю, но смотрю по делам этих людей».