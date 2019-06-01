На следующей неделе Зеленский должен представить новую команду переговорщиков от Украины в Минске - Климкин

Переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе должны возобновиться в Минске 5 июня, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Президент Украины Владимир Зеленский должен на следующей неделе представить новую группу переговорщиков от Украины в минской трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил 31 мая в интервью "Радио НВ".

"Минская площадка возобновит свою работу, насколько я понимаю, 5 июня это должно произойти... Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2019 года первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что подала в отставку с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя в гуманитарной подгруппе на минских переговорах.

19 мая о прекращении своей деятельности в качестве руководителя трехсторонней контактной группы сообщил экс-глава СБУ и Министерства обороны, бывший секретарь СНБО Евгений Марчук.