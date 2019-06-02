Супрун рассказала о своих планах в случае отставки с должности главы Минздрава

Глава Минздрава отметила, что уже является частью украинской политики.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун планирует оставаться и работать в Украине, даже если после завершения выборов не будет дальше работать на своей должности.

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«Я есть гражданка Украины. Я остаюсь в Украине и дальше буду здесь работать. И надеюсь, что смогу любым способом дальше помогать, чтобы эта трансформация (в сфере медицины — ред.) происходила», — заявила она в интервью журналу «Новое время».

Супрун добавила, что уже является частью украинской политики, поскольку исполняет обязанности министра.

«Посмотрим, как будет дальше. Потому что я бы хотела быть на том месте, где буду помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела на пользу Украины», — добавила она.

Ранее Супрун рассказала, будет ли управлять Миндрзавом при Зеленском.